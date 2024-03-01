ميلة: هذه مخلفات التقلبات الجوية وهكذا تدخلت السلطات

تواصل السلطات المحلية متابعتها الميدانية لمدى التكفل بآثار التقلبات الجوية الاخيرة التي تشهدها عدد من ولايات الوطن.

ونشرت وزارة الداخلية، صورا، من ولاية ميلة أين اطلعت السلطات المحلية على سير عمليات تدخل فرق الحماية المدنية لاجلاء المواطنين في المناطق المهددة بإرتفاع منسوب المياه.

وكذا تقدم عمليات امتصاص المياه بعدد من البلديات. كما تمت معاينة مجرى الوادي الكبير نظرا لتدفق مياه سد بني هارون الممتلئ بنسبة 100%، واتخاذ كل الترتيبات الامنية ذات الصلة.

فيما تم الوقوف كذلك على عمليات اصلاح الانبوب الناقل للغاز الطبيعي ببلدية حمالة بعد تضرره من انزلاق التربة. واتخاذ تدابير تموين ساكنة البلدية والمشاتي المتضررة بقارورات الغاز الى غاية استتباب التموين.

كما تم إسداء التعليمات قصد الاستعادة العاجلة للتموين بالتيار الكهربائي بمنطقة بوغرداين إثر سقوط ثلاث اعمدة كهربائية.

هذا وتبقى جميع المصالح المحلية مجندة في الميدان للتكفل بآثار التساقط الهام للامطار وتجنب أي خسائر في الارواح. مع دعوة المواطنين الى التحلي باليقظة و اتباع تعليمات السلامة.