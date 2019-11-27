ميلة.. وزارة الموارد المائية تدعم الولاية بـ100 مليار سنتيم

كشف، وزير الموارد المائية والصيد البحري، علي حمام من ولاية ميلة، أنّ وزارته خصصت للولاية غلاف مالي قصد القضاء على مشاكل قطاعه بالولاية.

وحسبما ورد في بيان الولاية، فإنّ وزير الموارد المائية علي حمام، أعلن عن ضخ غلاف مالي قدره 1 مليار دينار، أي ما يعادل 100 مليارسنتيم.

كما أكدت الوزارة أن الغلاف المالي الذي ضخ بميزانية الولاية، خصص من أجل القضاء الكلي على المشاكل التي تعرقل نمو الولاية في قطاع الموارد المائية.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزير الموارد المائية علي حمام، يقوم بزيارة عمل وتفقد للولاية ميلة، حيث دشن اليوم العديد من المشاريع التي تخص وزارته.

كما قام الوزير بوضع حجر الأساس لعدة مشاريع في بلديات مختلفة التابعة لإقليم الولاية.