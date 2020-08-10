ميلة: وصول 12 شاحنة محملة بمساعدات موجهة للمتضررين من الهزتين الأرضيتين

وصلت 12 شاحنة محملة بمختلف المواد الاستهلاكية والمساعدات الموجهة لفائدة العائلات المتضررة جراء الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا ولاية ميلة الجمعة المنصرم.

وأفاد مدير النشاط الاجتماعي والتضامن زين الدين كنزي، بأنه تم الشروع في استقبال المساعدات بدءا من يوم السبت، مفيدا بأن المساعدات تمثلت فيمواد غذائية متنوعة ومياه معدنية وحليب وأفرشة وكذا 100 خيمة لإيواء العائلات المتضررة.

وأضاف بأن الشاحنات المحملة بالمساعدات قادمة من ولايات الجزائر العاصمة وسطيف والمسيلة وجيجل، كاشفا بأنه تم تحويل المساعدات إلى بلدية وادي النجاء لتجميعها هناك.

وبشأن التكفل بالعائلات المتضررة جراء الهزتين الأرضيتين، أوضح بأنهوتم منذ مساء الجمعة المنصرم إيواء العشرات منهم على مستوى مرافق شبانية وكذا ملعب الشهيد بلعيد بلقاسم بعاصمة الولاية