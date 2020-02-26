يتواجد شخصان في ولاية ميلة، تحت المراقبة الطبية، للإشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا.

وكشف مصدر مطلع عن تقدّم مواطنين يبلغان من العمر 30 عاما و49 عاما يقطنان ببلدية بني قشة بولاية ميلة، قبل قليل من مستشفى فرجيوة محمد مداحي فور الإنتشار المكثف للأخبار المتعلقة بالرقية الايطالي.

وقال المصدر ذاته، بأنّ التقديرات الأولية تشير إلى أنّ المعنيين دون الآثار المتعلقة بالفيروس، لكن الشبهة قائمة كونهما كانا يشتغلان بمنطقة الصحراء برفقة بعض الأجانب من الصينين والإيطاليين، مما أثار خوفهما وقد باشرت إدارة مستشفى فرجيوة إجراءات تحويل المشتبه فيها نحو مستشفى وادي العثمانية لخضوعهما للمتابعة الطبية، مع أخذ عينات وتحويلها لمعهد باستور بالعاصمة.