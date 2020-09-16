ميلة.. وضع صاحب ملبنة “قروز لي” تحت الرقابة القضائية

وضع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة شلغوم العيد بميلة، صاحب ملبنة “قروز لي”، ببلدية وادي العثمانية، تحت الرقابة القضائية.

بالإضافة إلى وضع 3 أشخاص آخرين، تحت الرقابة القضائية، بصفتهم مسؤولي الإنتاج المخبري والمحاسب.

وكان وكيل الجمهورية بمحكمة شلغوم العيد، قد أستمع لأزيد من ساعتين لجميع الأطراف في الملف بمجموع 24 شخصا.

وجاء ذلك، قبل أن يوجه وكيل الجمهورية، للمعنيين، تهم تتعلق بالغش في السلع والتدليس وخداع المستهلك، وعدم احترام شروط التخزين وغيرها من التهم.

وإلتمس وكيل الجمهورية، إيداع 5 أشخاص الحبس، ويتعلق الأمر بصاحب الملبنة والمسؤولين معه بالملبنة.

وتعود تفاصيل الملف، إلى أمر رئيس الجمهورية بفتح تحقيقات حول مسار المادة الأولية التي تخصصها الدولة لفائدة المواطنين لإنتاج حليب الأكياس “غبرة الحليب”.

أين توصلت التحقيقات التي قامت بها فرقة الابحاث الدرك الوطني، إلى وجود تجاوزات بالغة الخطورة في مسار هاته المادة، التي حولت لإنتاج مواد استهلاكية أخرى على غرار مختلف أنواع الأجبان.

وموازاة مع تأسس مديرية التجارة طرفا مدنيا في الملف، قال مصدر مطلع للنهار أن وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، قد استأنف أوامر قاضي التحقيق على مستوى غرفة الاتهام بمجلس قضاء ميلة.