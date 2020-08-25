ميلة: وضع مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بقسنطينة تحت الرقابة القضائية

أمر اليوم في حدود الساعة 1.38 صباحا قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد بمجلس قضاء ميلة بوضع تحت الرقابة القضائية مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة السابق بولاية ميلة وحاليا لقسنطينة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى ” النهار اونلاين” فقد شمل القرار أيضا امين مخزن الحبوب بالتلاغمة، كما أفرج قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد عن 18 شخصا، فيما سيتم سماع الدفعة الثانية من الشهود بمجموع 14 شخصا من قبل قاضي التحقيق اليوم.

للإشارة، فقد وجه وكيل الجمهورية بمحكمة شلغوم العيد الاتهام لمجموع 20 شخصا عن تهم الفساد منها اختلاس اموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة و استغلال النفوذ والاهمال الواضح المفضي لتبديد أموال عمومية وتحرير عقود غير شرعية و محاولة السرقة.

و يعود الملف إلى تحقيق أجرته فرقة الأبحاث الدرك الوطني بشلغوم العيد على خلفية معاملات تجارية بالقمح مشبوهة شهر أفريل الماضي.