ميلة.. وضع نظام المراقبة الصحية بالأسواق الجوارية

أصدر والي ولاية ميلة قرارا يقضي بوضع نظام المراقبة الصحية بالأسواق الجوارية.

أعلن والي ولاية ميلة إتخاذ قرار تحت رقم 1039 المتضمن وضع نظام المراقبة الصحية على مستوى الأسواق الجوارية عبر إقليم الولاية.

وورد في المادة الأولى من نص القرار أنه يشمل الأسواق الجوارية للخضر والفواكه والماشية وكذا كبريات مساحة البيع الجوارية.

فيما نصت المادة الثانية من نص القرار الاجراءات التي تشمل مراقبة مداخل مساحات البيع المعنية وضع أروقة ومساحات لتطهير المداخل.

وكذا إخضاع الدخول للمراقبة بواسطة جهاز قياس حراري مع ضمان وفرة مواد التنظيف، بهلام الكحولي والمائي، وتطهير الأماكن يوميا.

بالإضافة إلى تزويد المسالك سير المرتفقين بوسائل رسم الخطوط والواح الإشارة.

ونصت المادة الثالثة من نفس القرار، بتكريس إلزامية ارتداء القناع الواقي أن تكون محل تطبيق بأكبر قدر من الصرامة.

من جهتها أشارت المادة الرابعة أن كل مخالف للتدابير المنصوص عليها يتعرض حسب الحالة للعقوبات المنصوص عليها.