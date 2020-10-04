ميلة..وفاة إمرأة وجرح 3 آخرين في إصطدام بين سيارة وشاحنة

لقيت إمرأة حتفها، فيما أصيب 3 آخرين، اليوم الأحد، إثر حادث مرور أليم بولاية ميلة، حسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية بذات الولاية.

ووفق ذات المصدر، فإن الحادث وقع على الساعة 19سا 10 د، بالطريق السيار شرق – غرب بالنقطة الكيلومترية 113 إتجاه قسنطينة بلدية ودائرة تاجنانت.

هذا وقد تمثل الحادث في إصطدام عنيف بين سيارة سياحية وشاحنة جر السيارات، مما أسفر عن وفاة إمرأة تبلغ من العمر 58 سنة بعين المكان، وجرح 3 أشخاص أعمارهم 31 سنة، 62 سنة، و 20 سنة.

وقد تم إسعاف الضحايا في عين المكان ومن تم حولوا إلى مصلحة الإستعجالات شلغوم العيد .