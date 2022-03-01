ميلة: وفاة رعية تونسية إختناقا بالغاز بفرجيوة
لقي رعية من جنسية تونسية حتفه مساء الثلاثاء إختناقا بغاز أحادي اكسيد الكربون بفرجيوة ولاية ميلة.
وقالت مصالح الحماية المدنية بأن الأمر يتعلق بالمسمى (م ب) 57 سنة تم العثور عليه متوفى داخل منزل أرضي. والكائن بحي السوق القديم.
وأضافت ذات المصدر بأن الضحية استنشق غاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من مدفأة تعمل بغاز البوتان.
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توفيت عصر اليوم الإثنين عجوز فيما تم إنقاذ إمرأتين من عائلة وحدة اختناقا بالغاز بحي 300 مسكن بمدينة باتنة.
وحسب مصادر النهار اونلاين الحادث وقع بحي 300 مسكن وتمثل في تسرب الغاز بأحد المنازل بباتنة. ما خلف وفاة عجوز 71 سنة من عمرها. اجلاء إمرأتين (31 و 36 سنة على التوالي من عائلة واحدة.
تم تحويلهما من طرف مصالح الحماية المدينة الى المستشفى الجامعي. فيما نقلت جثة الضحة الاولى الى مصلحة الحفظ.
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توفي اليوم الخميس شخصين اثر استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون بحي الجبل. بلدية بوروبة بالحراش ولاية الجزائر.
وحسب مصادرالنهار اونلاين الحادث وقع في حدود الساعة 20 و25 د بحي الجبل بلدية بوروبة. وتمثل في تسرب الغاز المنبعث من سخان الماء بداخل المنزل العائلي.
وخلف الحادث وفاة شخصين إختناقا بالغاز داخل منزلهم العائلي. وعلى إثر ذلك تدخلت الحماية المدنية بسيارة اسعاف وشاحنة إنقاذ.
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إنقاذ عائلتين من الموت المحقق إختناقا بالغاز بسكيكدة وأم البواقي
تمكنت وحدات الحماية المدنية بولايتي أم البواقي وسكيكدة، من إنقاذ عائلتين من الموت المحقق إختناقا بالغاز.
وحسب بيان لوحدات الحماية المدنية بولاية سكيكدة، فقد تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية مدعمين بعناصر من الوحدة الرئيسية بسكيكدة، منتصف الليلة الماضية. لأجل إسعاف 5 أشخاص من عائلة واحدة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن أعمار أفراد العائلة تتراوح مابين 20 و 68 سنة. أصيبوا باختناق بأحادي أكسيد الكربون المتسرب من مدفأة المنزل الواقع وسط المدينة.
كما مكنت العملية من إنقاذ المعنيين اللذين كان منهم 2 في حالة إغماء و ثالث مصاب بدوار و قيء بعد استنشاق غاز احادي اكسيد الكربون. قبل أن تقدم لهم الإسعافات الأولية في عين المكان ونقلهم إلى مستشفى المدينة.
أم البواقي: إنقاذ 8 أشخاص من عائلة واحدة إختنقوا بالغاز بعين البيضاء
وتمكن ليلة أمس اعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين البيضاء ولاية أم البواقي من إنقاذ عائلة متكونة من 8 أفراد. تتراوح أعمارهم بين 11 شهرا و 55 سنة. إثر استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة.
وحسب بيان خلية الإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية أم البواقي، فإن الضحايا تعرضوا لحالات غثيان وضيق في التنفس. تم اسعافهم في عين المكان و نقلهم بواسطة اسعافات الحماية المدنية الى مستشفى الدكتور صالح زرداني بعين البيضاء.