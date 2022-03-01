ميلة: وفاة رعية تونسية إختناقا بالغاز بفرجيوة

لقي رعية من جنسية تونسية حتفه مساء الثلاثاء إختناقا بغاز أحادي اكسيد الكربون بفرجيوة ولاية ميلة.

وقالت مصالح الحماية المدنية بأن الأمر يتعلق بالمسمى (م ب) 57 سنة تم العثور عليه متوفى داخل منزل أرضي. والكائن بحي السوق القديم.

وأضافت ذات المصدر بأن الضحية استنشق غاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من مدفأة تعمل بغاز البوتان.

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توفيت عصر اليوم الإثنين عجوز فيما تم إنقاذ إمرأتين من عائلة وحدة اختناقا بالغاز بحي 300 مسكن بمدينة باتنة.

وحسب مصادر النهار اونلاين الحادث وقع بحي 300 مسكن وتمثل في تسرب الغاز بأحد المنازل بباتنة. ما خلف وفاة عجوز 71 سنة من عمرها. اجلاء إمرأتين (31 و 36 سنة على التوالي من عائلة واحدة.

تم تحويلهما من طرف مصالح الحماية المدينة الى المستشفى الجامعي. فيما نقلت جثة الضحة الاولى الى مصلحة الحفظ.

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