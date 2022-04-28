ميلة: وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين في اصطدام بين حافلة وشاحنة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 15 آخرين بجروح متفاوتة في اصطدام بين حافلة وشاحنة بالطريق الوطني 5 أ ببلدية التلاغمة.

وحسب مصالح الحماية المدنية الحافلة من نوع مان ذات 50 مقعد وشاحنة هيقر. تعمل على خط سوق اهراس سيدي بلعباس.

تسبب حادث مرور صبيحة اليوم الأربعاء في إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ببلدية سيدي عيسى ولاية المسيلة.

وحسب بيان للحماية المدنية بالمسيلة، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدينة سيدي عيسى صبيحة اليوم الأربعاء في حدود الساعة 07سا 10د وخروج الإسعافات لأجل حادث مرور بين حافلة نقل الأشخاص ذات 24 مقعد و شاحنة من نوع G2 saviem بالمكان المسمى الوهيبات على مستوى الطريق الوطني رقم 60 بلدية سيدي عيسى.

كما أشار المصدر، إلى أن الحادث خلف 05 مصابين لهم جروح متفاوتة الخطورة، تتراوح أعمارهم من 12 سنة إلى 53 سنة. تم اسعافهم و نقلهم على متن سيارتي إسعاف شاحنة إطفاء إلى استعجالات سيدي عيسى.

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المسيلة: وفاة امرأة و ابنتها في حادث مرور بأولاد دراج

لقيت امرأة و ابنتها مصرعهما، اليوم الثلاثاء، في حادث مرور وقع باولاد دراج بولاية المسيلة.

و حسب بيان لمصالح الحماية المدنية فقد شهد الطريق الوطني رقم 40، بمنطقة الجرف باولاد دراج صبيحة اليوم حادث مرور مميت.

وهذا اثر اصطدام سيارة تجارية بعابرتي الطريق أين خلف الحادث وفاة امرأة تبلغ من العمر حوالي 61 سنة و ابنتها 41 سنة.

كما تم نقل الضحايا من طرف اسعافات الحماية إلى عيادة اولاد دراج.

وهران: وفاة شخص في حادث مرور