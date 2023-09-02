ميلة.. وفاة شخص اثر اصطدام بين سيارة ودراجة نارية ببلدية تلاغمة

لقي شخص مصرعه، يوم السبت، اثر اصطدام بين سيارة ودراجة ناريـة بالطريق الوطني رقم 05 ببلدية تلاغمة.

وحسب بيان الحماية المدنية فلقد تدخلت مصالحها، هذا اليوم على الساعة 18سا10د من أجل حادث مرور يتمثل في اصطدام بين سيارة ودراجة ناريـة بالطريق الوطني رقم 05 المكان المسمى مزرعة شريف بن قاسة ببلدية ودائرة تلاغمة.

وخلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 32 سنة تم نقله لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى المحلي.