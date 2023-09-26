ميلة.. وفاة شخص في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 100

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 100 ببلدية شلغوم العيد في ولاية ميلة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 20سا50د من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 100 المكان المسمى مشتة لجوانج بلدية ودائرة شلغوم العيد.

وأضاف ذات البيان، ان الحادث خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 23 سنة تم نقله إلى المستشفى ىشلغوم العيد.