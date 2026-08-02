ميلة: وفاة شخص وإصابة آخر اثر اصطدام حافلة نقل المسافرين بشاحنة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح متفاوتة اليوم الأحد، إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وجرار طريقي بولاية ميلة.

ووقع حادث مرور مميت بالطريق السيار شرق غرب بالضبط على مستوى بلدية شلغوم العيد إتجاه الجزائر نتيجة إصطدام حافلة لنقل المسافرين بجرار طريقي. وأسفر الحادث للأسف عن وفاة شخص وإصابة شخص آخر بجروح.

من جهتها وحدات الدرك الوطني، كانت متواجدة بالمكان من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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