ميلة: وفاة شخص وإصابة 8 آخرين في حوادث مرور مختلفة

تدخل مركز إسعاف الطرقات تاجنانت، في ميلة، للحماية المدنية أمس الجمعة لأجل حادث مرور.

وتمثل الحادث في اصطدام بين 3 سيارات سياحية بالطرق السيار شرق غرب 145 PK بلدية ودائرة شلغوم العيد.

وخلف الحادث 5 ضحايا تتراوح أعمارهم بين 21 و 32 سنة أصيبوا بجروح مختلفة.

وقد قدمت لهم الإسعافات اللازمة بعين المكان، وتم نقلهم إلى مصلحة الإستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات تاجنانت.

كما تدخل مركز إسعاف الطرقات تاجنانت للحماية المدنية ليلة أمس لأجل حادث مرور يتمثل في دهس سيارة.

ووقع الحادث بالطريق السيار شرق غرب 113 PK بلدية ودائرة تاجنانت، حيث توفي في عين المكان.

وقد حول من طرف مصالح الحماية المدنية إلى العيادة المتعددة الخدمات تاجنانت ثم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى شلغوم العيد.

وتدخلت الحماية المدنية وادي العثمانية صبيحة اليوم لأجل حادث مرور يتمثل في اصطدام بين 05 شاحنات لنقل البضائع وسيارة تجارية.

ووقع الحادث بالطريق الوطني رقم 05 المكان المسمى وادي بويقور بلدية وادي العثمانية دائرة شلغوم العيد.

وخلف الحادث إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين 34 و 50 سنة.

وقد قدمت لهم الإسعافات الأولية، وتم نقلهم من طرف الاسعافات إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى وادي العثمانية.