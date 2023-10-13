ميلة.. وفاة شخص واصابة اخر في حادث مرور بشلغوم العيد

لقي شخص مصرعه وأصيب اخر، اليوم الجمعة، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 100 ببلدية شلغوم العيد بولاية ميلة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 20سا10د ، من اجل حادث إنحراف وإنقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 100 مشتة أسكورت بلدية ودائرة شلغوم العيد.

وخلف الحادث حسب ذات البيان، وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 42 سنة.

بالإضافة الى اصابة آخر بجروح مختلفةـ أين تم إسعافه ونقله الى المستشفى المحليـ اما الضحية التي توفيت فحولت الى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الاستشفائية.