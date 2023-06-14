ميلة: وفاة شقيقين رضيعين بسبب السيول الجارفة

لقي طفلين شقيقين مصرعهما جراء الأمطار الطوفانية التي شهدتها بلدية تاجنانت بولاية ميلة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”،فإن الأمر يتعلق بالطفل “ب ج” البالغ من العمر سنتين. بالإضافة كذلك إلى شقيقه “ب ع” البالغ من العمر 10 أشهر.

وحسب مصادر محلية وشهود عيان، فإن الأمطار الطوفانية التي ضربت بلديوة تاجنانت. تسببت في ارتفاع علو المياه التي فاقت 1 متر واقتحمت المساكن منها مسكن الضحايا حيث لقوا حتفهم.

الى ذلك تنقل والي ولاية ميلة الى مدينة تاجنانت حيث اطلع على وضعية المتضررين مؤكدا انه تم تشكيل خلية ازمة ومتابعة مضيفا ان النظر في وضعية المتضررين اولوية مقدما تعازي السلطات العليا والولائية لعائلة باهة التي فقدت الطفلين .