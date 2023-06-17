ميلة.. وفاة طفل بعد إخراجه من بركة بشلغوم العيد

توفي طفل بعد إخراجه من بركة ونقله إلى مصلحة الاستعجالات بشلغوم العيد أين لفظ أنفاسه الأخيرة. حسبما علم اليوم السبت من مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية بميلة.

وأوضح المصدر أنه تم التدخل لإخراج الطفل الغريق ذو 14 سنة من بركة ماء يبلغ ارتفاع منسوب مياهها 3 امتار مساء أمس الجمعة. من قبل إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بشلغوم العيد.

وأضاف أنه تم إخراج الطفل في حالة حرجة، وقدمت له الاسعافات اللازمة بعين المكان. ثم حول إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى هواري بومدين بشلغوم العيد أين لفظ أنفاسه.

من جهتها باشرت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقاتها لتحديد أسباب الحادث.