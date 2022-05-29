ميلة.. وفاة فلاح خلال عملية الحصاد اثر انقلاب جراره واشتعاله

لقي شخص يبلغ من العمر 36 عاما ( ب س ) مصرعه اثر انقلاب جراره الفلاحي الذي كان يقوده واشتعاله .

بحسب الحماية المدنية التي تدخلت ببلدية وادي العثمانية بولاية ميلة فان الضحية في حالة تفحم كان محصورا تحت الجرار .

حيث نقل على متن سيارة الحماية المدنية المتدخلة لمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي .

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كما تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد أخلوف، في ولاية ميلة، من حجز 7 قناطير من الدجاج الفاسد.

بتاريخ 2022/04/22 على الساعة 22:00 ليلا، أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد أخلوف بخدمة شرطة المرور. على مستوى الطريق الوطني رقم 100 ببلدية أولاد أخلوف، تمت مراقبة شاحنة صغير قادمة من بلدية تاجنانت. مقتادة من طرف المسمى (د-م) البالغ من العمر 30 سنة.

وبعد تفتيشها تبين أن المعني يحمل كمية من الدجاج المذبوح تقدر بحوالي 07 قناطير دون إحترام شروط النظافة والتبريد ووسم المنتوج. وكل هذا بدون فاتورة شراء ولا سجل تجاري، على إثرها تم اقتياد صاحب الشاحنة إلى مقر الفرقة الإقليمية للتحقيق معه.

كما تم عرض كمية الدجاج المحجوز على الطبيب البيطري بمكتب حفظ الصحة البلدي. وبعد معاينته تبين أنه غير مطابق للمواصفات وغير صالح للإستهلاك البشري، مع وجوب إتلافه. وبعد استكمال التحقيق تم تقديم الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد.