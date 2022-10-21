ميلة: وفاة 3 أشخاص داخل بئر

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنتشال حثث 3 اشخاص من داخل بئر ببلدية الشيقارة بولاية ميلة.

بحسب مصادر محلية فان فرقة الإنقاذ في الأماكن الوعرة للحماية المدنية تدخلت بمعية الوحدات الخاصة بالحماية المدنية لكل من بلديات ترعي باينان وسيدي مروان والقرارم قوقة تدخلوا لانتشال الضحايا.

وتتراوح أعمارهم بين 32 و36 عاما.

الضحايا من البئر تم تحويلهم العيادة المتعددة الخدمات. من جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا في الحادث.