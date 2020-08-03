سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية ميلة، وفاة 5 أشخاص وإصابة 47 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع.

وفي حصيلة تدخلات وحدات الحماية المدنية لولاية ميلة خلال الاسبوع الممتد من 26 جويلية إلى 01 أوت، بلغ إجمالي التدخلات في شتى الحوادث 646 عملية تدخل.

ففي حوادث المرور، تم تسجيل 64 عملية تدخل، نجم عن ذلك وفاة 5 أشخاص وإصابة 47 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى.

كما قامت ذات الوحدات بـ 194 عملية نقل للمرضى و الجرحى لمختلف مصالح الإستعجالات بمستشفيات الولاية.

في حين تم تسجيل 130 عملية تدخل لإخماد الحرائق والسيطرة عليها و258 عملية مختلفة.