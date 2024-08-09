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قناة النهار

ميلة / وفـ.ـاة 4 أشخاص في حادث إصطدام تسلسلي بين 3 سيارات وشاحنة

بقلم قناة النهار
ميلة / وفـ.ـاة 4 أشخاص في حادث إصطدام تسلسلي بين 3 سيارات وشاحنة
حوادث
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ميلة / وفـ.ـاة 4 أشخاص في حادث إصطدام تسلسلي بين 3 سيارات وشاحنة

رابط دائم : https://nhar.tv/d0cRw
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