ميلة..10 سنوات حبسا نافذا لمضاربي الزيت بشلغوم العيد

أدانت محكمة الجنح في محكمة شلغوم العيد، اختصاص مجلس قضاء ميلة بادانة المتهمين الثلاثة الموقوفين عن تهم المضاربة في بلدية شلغوم العيد بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم مع تحميل المصاريف القضائية المدانين.

وكان ممثل الحق العام قد التمس خلال جلسة المحاكمة بإدانة المتهمين بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا .

تجدر الإشارة، أن الموقوفين الثلاثة المدانين اوقفوا من طرف فرقة الابحاث للدرك الوطني كتيبة شلغوم العيد في إطار محاربة ظاهرة المضاربة واسترجاع 4024 لتر من زيت المائدة المدعمة من طرف الدولة واكتشاف مستودع يتم فيه تخزين الزيت.