ميلة.. 14 منتخبا من أصل 23 يسحبون الثقة من رئيس بلدية فرجيوة

قام 14 منتخبا من أصل 23 بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية فرجيوة بولاية ميلة بسحب الثقة من رئيس البلدية.

وارجع المنتخبون ذلك لتعارض حالة المير مع روح المادة 63 و72 من قانون البلدية.

واللتان تنصان على وجوبية إقامة رئيس البلدية بصفة دائمة وفعلية بإقليم البلدية، ويتفرغ بصفة دائمة لممارسة عهدته الإنتخابية.

كاشفين انه لم يقم منذ انتخابه شهرين بالبلدية لتواجده خارج الوطن لأكثر من 5 مرات بمبررات واهية.

حيث اوضح المنتخبون أنه مزدوج الاقامة داخل وخارج الوطن مع اضافة ساحبي الثقة تهميش الهيئة التنفيذية.

وعدم التوازن في توزيع المشاريع وعدم التواجد داخل مكتبه كمير، اضافة لمشاكل التنمية ومعاملة المواطنين.

هذا وقد حاولنا الاتصال برئيس البلدية حسين بوصفصاف لكن هاتفه خارج التغطية لتواجده خارج الوطن بفرنسا.