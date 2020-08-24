ميلة: 20 موظفا بتعاونية الحبوب والبقول الجافة أمام وكيل الجمهورية لتهم الفساد

أحالت فرقة الابحاث الدرك الوطني بشلغوم العيد 20 متهما عاملا بتعاونية الحبوب والبقول الجافة امام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد .

وقالت مصادر مطلعة للنهار أون لاين أن التحقيق الذي باشرته فرقة الابحاث الدرك الوطني بشلغوم العيد يعود إلى شهر ابريل المنصرم تم فيه مباشرة التحقيق .

ويواجه المتهمون العشرون وهنا تتعلق باختلاس اموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة و إساءة استغلال النفوذ و الاهمال الواضح المؤدي لتبديد أموال عمومية و تحرير عقود غير شرعية و محاولة السرقة .

وبحسب المصادر فان الأمر يتعلق بمعاملات اقتصادية للتعاونية حول مادة القمح .

هذا وقد باشر وكيل الجمهورية بمحكمة شلغوم العيد الاستماع لجميع المقدمين أمامه من قبل فرقة الابحاث في قاعة كبيرة احترمت فيها إجراءات التباعد و الاحتياطات اللازمة للحماية الصحية.