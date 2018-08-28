ميلة..3 آلاف محفظة لتلميذ العائلات المعوزة

أطلقت مصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بميلة مبادرة تضامنية لجمع أزيد من 3 آلاف محظفة بكافة مستلزماتها عبر مساجد الولاية.

تحسبا لتوزيعها لفائدة تلاميذ ينتمون لأسر معوزة بحلول الدخول المدرسي المقبل.

وقد نظمت ذات المديرية اليوم بالمركز الثقافي الإسلامي ندوة تكوينية لفائدة القائمين على مساجد الولاية.

بهدف توضيح كيفية سير العملية وكيفية استقبال المساعدات وجمعها ومن ثم توزيعها على أطفال معوزين وتلاميذ يتامى.

وتعتزم مصالح ذات المديرية أن تتوفر المحافظ على كافة مستلزماتها فضلا عن مئزر لكل مستفيد.

بهدف توفير دخول مدرسي مريح للأطفال اليتامى وأهاليهم.

خصوصا وأن هذا الموسم سبقته عدة مناسبات تجعل منه صعبا على الكثير من العائلات الضعيفة الدخل.