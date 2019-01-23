ميلة.. 3 نساء في شبكة لترويج المهلوسات

تمكن عناصر فرقة البحث والتحري بميلة من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية تتكون من 5 أشخاص.

وتم حجز1350 قرصا من هذه السموم من مختلف الأنواع فضلا عن سلاح أبيض محظور.

حيث تلقى عناصر فرقة البحث والتحري لمعلومات مؤكدة مفادها وجود شبكة إجرامية تقودها امرأة تنشط في مجال ترويج المؤثرات العقلية.

وعلى إثر ذلك تم وضع خطة عمل لتوقيف أفراد الشبكة، بداية بتتبع المشتبه فيها الرئيسية.

إلى غاية ضبطها رفقة شاب ينحدر من أم البواقي أمام صيدلية بمدينة شلغوم العيد.

ليتم مداهمة المكان وتوقيفهما رفقة صاحبة الصيدلية المتورطة في عملية الترويج وتم تحويلهم جميعا إلى مقر الفرقة.

وقد مكن التحقيق مع المشتبه فيهم من توقيف باقي أفراد الشبكة.

ليصبح العدد الإجمالي للموقوفين 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و54 سنة من بينهم 3 نساء.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم عبر مدن ميلة و شلغوم العيد ووادي النجاء وعين مليلة بولاية أم البواقي.

ما مكن من العثور على كميات معتبرة من مختلف أنواع المؤثرات العقلية في شكل أقراص قدر عددها الإجمالي بـ1350 قرصا.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة بمحكمة شلغوم العيد التي أمرت بوضعهم جميعا رهن الحبس.