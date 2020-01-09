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ميلة.. 5 بلديات معنية بإنقطاع الكهرباء والغاز يومي الجمعة والسبت تواليا

أخبار الجزائر
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ميلة.. 5 بلديات معنية بإنقطاع الكهرباء والغاز يومي الجمعة والسبت تواليا
بقلم نويس عبد الجلال

أعلنت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز فرع ميلة، عن تسجيل إنقطاع التزود بالكهرباء على مستوى 5 بلديات تابعة للولاية.

ووفقا لبيان الولاية، فإنّ 5 بلديات ستُسجّل إنقطاع في التزود بهذين المادتين، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت تواليا.

وأوضح ذات المصدر، أنّ مدة الإنقطاع لا تتجاوز خمس 5 دقائق، خلال الغد وبعده، من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة مساءً.

وسيمس الإنقطاع جزء من البلديات التالية: بلدية شلغوم العيد – تاجنانت – واد العثمانية – المشيرة – بن يحي عبد الرحمان – والمنطقة الصناعية شلغوم العيد.

وقد طالبت الشركة المعنية من سكان هذه المناطق اتخاذ الإحتياطات اللازمة، في حين لم تذكر السبب في الإنقطاع المفاجئ.


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