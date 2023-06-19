ميلة.. 6 ايام على اختفاء طالبة جامعية من شلغوم العيد

تمر اليوم الاثنين 6 ايام على اختفاء الطالبة الجامعية ربوح بلقيس، من الاقامة الجامعية عين الباي 5 قسنطينة .

وتقطن المعنية بمدينة شلغوم العيد وتدرس السنة الثانية فيزياء المدرسة العليا للأساتذة.

وكانت ادارة الاقامة الجامعية عين الباي 5 قسنطينة اوردت في بيان رسمي لها ان المعمية دخلت الاقامة الجامعية بتاريخ 13 جوان المنصرم على الساعة 15.58 و غادرتها على الساعة 17.25 متجهة خارج اسوار القطب الجامعي عين الباي .

ودعا والد الفتاة كل من له معلومة ان يفيد بها العائلة او مصالح الامن عبر الرقمين التاليين:

0556033203

0793042605