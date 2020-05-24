ميلة: 600 سكن عمومي إيجاري ستُوزع قريبا

سيتم توزيع ما لا يقل عن 600 وحدة سكنية ضمن صيغة العمومي الإيجاري في ميلة، خلال السداسي الثاني من سنة 2020.

وحسب ما علم يوم الأحد من المدير المحلي لديوان الترقية والتسيير العقاري، يوسف لعور، لدى وكالة الأنباء، فإن هذه الحصة السكنية موجهة لطالبي السكن الاجتماعي ببلدية ميلة.

وأشار ذات المسؤول، إلى أن هذه الحصة، مستلمة منذ نهاية عام 2019، وتبقى منها فقط إنجاز أشغال ربطها بمختلف الشبكات لتوزيعها على مستحقيها.

وأورد لعور، بأن دراسة ملفات طالبي السكن والتحقيقات الإدارية جارية من طرف اللجنة المكلفة بها، على مستوى دائرة ميلة لتحضير قوائم المستفيدين.

وأضاف ذات المتحدث، إن أكثر من 2400 وحدة سكنية ضمن صيغة العمومي الإيجاري عبر مختلف بلديات الولاية، تتنظر التوزيع، فيما شرعت لجان السكن بالدوائر في دراسة الملفات الخاصة بها.

وطمأن لعور طالبي السكن الاجتماعي بولاية ميلة، بأن غالبية المشاريع السكنية التي يشرف عليها الديوان المحلي للترقية والتسيير العقاري ستسلم في آجالها المحددة.