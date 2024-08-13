ميلة.. 7 جرحى في اصطدام بين سيارتين

تعرض 7 أشخاص لإصابات مختلفة اليوم الاثنين، اثر حادث مرور بولاي ميلة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية لولاية ميلة، فغن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 79 مشتة بوجرار بلدية زغاية دائرة وادي النجاء.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث تمثل في إصطدام بين سيارتين سياحيتين ( هيونداي أكسنت - سوزوكي ماروتي )، مما نجم عن 7 ضحايا من جنس ذكر لهم جروح و إصابات خفيفة و مختلفة، تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و 43 سنة، تم إسعاف وتحويل 4 ضحايا إلى مصلحة الإستعجالات بالعيادة متعددة الخدمات وادي النجاء و3 ضحايا تم إسعافهم و تحويلهم إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى الإخوة مغلاوي ميلة.