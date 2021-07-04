ميلة..8975 تلميذ يتحصلون على شهادة التعليم المتوسط

تمكن 8975 تلميذ من الحصول على شهادة التعليم المتوسط بولاية ميلة، من مجموع 13430 ممتحن وباحتساب المعدل السنوي يبلغ عدد الناجحين 9814 تلميذ. هذا وتمكن 5211 تلميذ من الحصول على تقدير بمعدل اكثر من 12/20 .

وكانت المرتبة الأولى من نصيب التلميذة مغري هبة الرحمان من متوسطة محمد العيد آل خليفة ببلدية شلغوم العيد بمعدل 19.38 والمرتبة الثانية من نصيب كلوز ندين بمعدل 19.37 من متوسطة البشير الابراهيمي ببلدية ميلة، اما المرتبة الثالثة فللتلميذة لعلى بوعلي أصالة بمعدل 19.34 من متوسطة شايب صالح.

وبحسب الأرقام بالنسبة للسنة الماضية فقد شهدت تحسنا معتبرا على كل المستويات . وقد ابرق مدير التربية تهانيه وتهاني مصالح للمديرية ومنتسبي القطاع للنجاحات المحققة.