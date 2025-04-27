ميلة.. إخماد حريق بمحل للألبسة والمفروشات بحي سيدي بويحي

إندلع حريق مساء اليوم الأحد على مستوى محل تجاري للألبسة والمفروشات بلدية ودائرة ميلة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية تدخلت الوحدة الرئيسية لميلة مدعومة بكل من الوحدتين الثانويتان القرارم قوقة وسيدي مروان على السـاعة 15:08من إخماد حريق.

الحريق إندلع بمحل تجاري للألبسة والمفروشات بالطابق الأرضي لبناية متكونة من 3 طوابق بحي سيدي بويحي.

وتم إخماد الحريق ومنع إنتشاره إلى باقي البناية، مع عدم تسجيل أي ضحية.