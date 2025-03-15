ميلة: حجز 7 قناطير من لحوم وأحشاء دجاج فاسدة

تمكنت وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني ميلة من خلال الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ميلة بمعية مصالح المكتب البلدي للنظافة والتجارية والأمن الوطني من حجز 7 قناطير من اللحوم البيضاء و 20 كلغ من احشاء الدجاج غير صالحة للاستهلاك البشري.

كما تم العثور على عدد من الدجاج بالاقفاص البلاستيكية نافقا. ووفقا لذات المصالح العملية تمت من خلالها استهداف مذبح للدجاج ينشط بطريقة قانونية غير أن شروط النظافة منعدمة.

وتأتي هاته العملية لتضاف إلى سلسلة العمليات التي تقوم بها وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني ميلة بمعية مختلف الشركاء في سياق حماية المستهلك ومحاربة تجاوزات اشباه التجار.