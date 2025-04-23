ميلة.. حجز أزيد من 14 قنطارا من التفاح موجه للمضاربة 

تمكن أعوان الرقابة بمديرية التجارة بولاية ميلة، وبالتنسيق مع المصالح الأمنية، بسوق الجملة للخضر والفواكه بواد العثمانية، من أزيد من 14 قنطارًا من التفاح.

العملية تمت في إطار تنفيذ تعليمات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، إلى التصدي لكل أشكال المضاربة غير المشروعة. وكذا التصدي للارتفاع غير المبرر للأسعار.

وأسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من فاكهة التفاح موجهة للمضاربة، قدرت بـ14 قنطارًا و58 كيلوغرامًا.

وتم ضبط هذه الكمية من التفاح التي كانت معروضة بسعر 800 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد، وهو سعر يفوق بكثير السعر المرجعي المعمول به في أسواق الجملة.