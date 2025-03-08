ميلة.. إنتشال رفات شهيد داخل مغارة كاف بوعشرة جبل العواقبة بالشيقارة 

نجح أعوان الحماية المدنية من إنتشال رفات شهيد داخل مغارة كاف بوعشرة جبل العواقبة بالشيقارة ولاية ميلة .

وجرت العملية بالتنسيق بين الحماية المدنية والدرك والقطاع العسكري ونادي الاستغوار والرياضات الجبلية.

وحسب بيان الحماية المدنية العملية دامت يومين أين تم العثور على رفات الشهيد واستخراجها من المغارة على عمق 200 مترا.

كما تم العثور على مذكرات بجانب رفات الشهيد دوّن فيها أبيات شعرية وتفاصيل هجوم جيش الاستعمار الفرنسي على المنطقة عام 1959.

ومكنت العملية من العثور على السلاح الشخصي للشهيد. وكذا على ذخيرة وحزام ومستلزمات شخصية وشفرة حلاقة وقطع نقدية ومفتاح قديم بجانب الرفات.

خلال التوغل داخل مغارة كاف بوعشرة تم العثور على مذكرات عليها حملت اسم يعقوب مسعود.

ونشرت إذاعة ميلة فيديو عن تفاصيل العملية كاملة.