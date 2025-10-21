ميلة.. ترقية المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف إلى جامعة بكامل الصلاحيات

تضمن العدد 68 من الجريدة الرسمية في مادته الثالثة ترقية المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بولاية ميلة إلى جامعة تحمل الاسم ذاته وبكامل الصلاحيات.

بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فإن جامعة ميلة تضم 6 كليات وهي كلية الحقوق وكلية الآداب واللغات وكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. إضافة إلى كلية العلوم والتكنولوجيا وكلية علوم الطبيعة والحياة وكلية الرياضيات والإعلام الآلي.

وقد حملت المادة 2 بخصوص مجلس إدارة الجامعة اضافة للمادة 10 التي حددت أعضاءه، زيادة على ممثل عن وزير العدل حافظ الاختام والوزير المكلف بالثقافة والفنون.