ميلة.. توقيف شخص وحجز 1600 كبسولة بريغابالين

تمكنت الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مليلة من توقيف شخص وحجز 1600 كبسولة بريغابالين ذات منشأ أجنبي، ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

وبحسب بيان للمصالح ذاتها، تعود القضية إلى معلومات استقتها عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة مفادها قيام شخص باستغلال محله التجاري (كشك) لتخزين وبيع وترويج المؤثرات العقلية.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع النيابة المحلية، تمت مداهمة الكشك وتفتيشه.

وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 1600 كبسولة من دواء بريغابالين 300 ملغ ذات منشأ اجنبي. بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج ومقصين يستعملان لتجزئة الأدوية لغرض الترويج.

وأكد البيان أن المشتبه فيه يبلغ من العمر 27 سنة اتُّخذت في شأنه جميع الإجراءات القانونية وأنجز ضده ملف جزائي عن قضية: الحيازة والتخزين والمتاجرة في المؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي بصفة غير مشروعة، قدِّم بموجبه أمام نيابة محكمة عين مليلة.