ميلفين: “تفاجأت بمشاركتي أساسيا ولا أدري إن كنت معنيا بالمونديال”

أكد الحارس الدولي الجزائري، ميلفين ماستيل، أنه تفاجأ بمشاركته أساسيا في ودية الجمعة الماضية، أمام غواتيمالا، وذلك، في أول استدعاء له لـ “الخضر”.

وتحدث حارس مرمى نادي نيون الناشط في الدرجة الثانية السويسرية. عن مشاركته الأولى مع المنتخب قائلا: “في كرة القدم، كل شيء يمكن أن يحدث بسرعة”.

مضيفا في تصريحات خص بها صحيفة “blick” السويسرية: “علمت أنني سأكون أساسياً في اليوم الذي يسبق المباراة، وكنت متفاجئًا بعض الشيء”.

قبل أن يستدرك: “المدرب أراد منح أكبر عدد ممكن من الدقائق للاعبين الجدد، حتى يتمكنوا من التأقلم بشكل أفضل مع المجموعة”.

“حلمت دائما باللعب مع المنتخب ومحرز قدم لي النصائح”

في المقابل، أكد ميلفين، أنه تمثيل “الخضر” كان حلما يراوده منذ نعومة أظافره. وأضاف، حول مشاركته الأولى: “هذا أمر لا يُصدق، كنت أحلم باللعب مع المنتخب منذ الصغر.. إنه فخر كبير أن أتواجد مع لاعبين بهذا المستوى، أحيانًا يصعب تصديق ذلك، لكنني الآن جزء من الفريق”.

قبل أن يؤكد أنه وجد دعما كبيرا، وبشكل خاص من القائد رياض محرز، الذي كان واقفا إلى جانبه أثناء عزف النشيد الوطني، وقال: “قدّم لي نصائح قبل دخولنا أرضية الملعب. وقال لي أن أبقى على طبيعتي وألعب بأسلوبي كما أفعل مع فريقي، دون مبالغة”.

أما بخصوص أداءه وحظوظه في خوض المونديال، قال: “كانت مباراة مثالية لبدايتي، حاولت أن أقدم أفضل ما لدي.. بصراحة، لا أعلم إن كنت سأحظى بفرصة التواجد ضمن خطط المدرب. اعتبرت هذه فرصة لإظهار إمكانياتي، والقرار النهائي يعود له”.