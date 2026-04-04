ميلفين لاعب الشهر في الدرجة الثانية السويسرية

توّج الحارس الجديد، في تشكيلة المنتخب الوطني، ميلفين ماستيل، بجائزة لاعب الشهر، في الدرجة الثانية السويسرية.

وأعلنت الحساب الرسمي للدوري السويسري، عبر منصة “إكس” اليوم السبت، عن اختيار حامي عرين “الخضر”، كأفضل لاعب في “الليغ2” الشهر المنقضي.

ونوه المصدر ذاته، بالمستويات القوية التي قدمها ميلفين، رفقة ناديه ستاد نيوني. خلال مارس الفارط، مؤكدا بأنه أبهر الجميع بتصدياته الرائعة.

وخاض صاحب الـ 26 ربيعا، مع نيوني، الذي يلعب معه معارا من لوزان السويسري. 4 لقاءات خلال الشهر الماضي في الدرجة الثانية، استقبل فيها ثلاثة أهداف.