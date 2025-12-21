ميلوتين: “سنعمل بجد تحضيرا لمواجهة شباب بلوزداد لحصد المزيد من النقاط”

أكد مدرب وفاق سطيف، سريدويافيتش ميلوتين، عزمه رفقة لاعبيه، مواصلة نتائجهم الايجابية، وحصد المزيد من النقاتط، انطلاقا من مباراتهم المقبلة ضد شباب بلوزداد.

وصرح المدرب المنتخب، في هذا الخصوص: “نتطلع إلى العمل بجد أكبر، استعدادا لمباراتنا المقبلة ضد فريق شباب بلوزداد، بملعب “نيلسون مانديلا” لحصد المزيد من النقاط”

كما أضاف: “كل نقطة في هذه البطولة لها قيمة ذهبية، وعليه سنبذل قصارى جهدنا من أجل قميص وفاق سطيف، ولجعل أنصارنا فخورين”.

يذكر أن وفاق سطيف، سيواجه مضيفه شباب بلوزداد، يوم الخميس المقبل، في مباراة متأخرة عن الجولة الثامنة من البطولة المحترفة.