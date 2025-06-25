ميلود حمدي بطلا لتنزانيا رفقة يونغ أفريكانز

في مشهد كروي استثنائي، قاد المدرب الجزائري ميلود حمدي، فريق يونغ أفريكانز إلى التتويج بلقب الدوري التنزاني الممتاز.

وذلك بعد تحقيقه فوزا حاسما على غريمه التقليدي نادي سيمبا بثنائية نظيفة، اليوم الأربعاء، في لقاء متأخر عن الجولة الـ23. كان يشكل نهائيا حقيقيا بين الغريمين.

وجاء الفوز في واحدة من أكثر مباريات الموسم إثارة، إذ فرض لاعبو “يونغ أفريكانز” أسلوبهم وأكدوا أفضليتهم على أرضية الميدان، أمام منافس مباشر لا يقل طموحًا أو تجربة. ورغم الضغط الكبير الذي رافق هذه القمة، عرف حمدي كيف يوجّه فريقه نحو تحقيق انتصار يحمل توقيع البطولة.

بفضل هذا الفوز، أنهى يونغ أفريكانز الموسم في صدارة ترتيب الدوري برصيد 82 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن المطارد المباشر نادي سيمبا.

ليُحسم اللقب رسميًا مع نهاية الموسم، بعد خوض كل فريق 30 مباراة ضمن البطولة التي تضم 16 ناديا.

ما يميز هذا التتويج هو أن المدرب ميلود حمدي لم يمضِ سوى أربعة أشهر على رأس العارضة الفنية للفريق. إذ تولى المنصب في الرابع فيفري الماضي. لكنه استطاع بسرعة أن يضع لمساته التكتيكية على التشكيلة. ويزرع روح الانتصار وسط المجموعة.

ويعَدُّ هذا الإنجاز إضافة نوعية في المسيرة التدريبية لـ حمدي. ويعكس مرة أخرى جودة المدرسة الجزائرية في التدريب، وقدرتها على التأثير إيجابيًا في بيئات كروية مختلفة.

كما يرسّخ حمدي اسمه بين أنجح المدربين الأجانب الذين مرّوا على الكرة التنزانية في السنوات الأخيرة.