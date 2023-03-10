ميلود حمدي: “سنقدم أفضل ما لدينا للفوز على فيتا كلوب”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب شبيبة القبائل، ميلود حمدي، عزمه رفقة لاعبيه، على إحراز الفوز في مواجهة فيتا كلوب، رغم الغيابات المسجلة في تعداد الفريق.
وصرح حمدي، في ندوته الصحفية: “لدينا عدة غيابات في تعداد الفريق، على غرار القائد سوياد، وهي ضربة موجعة بالنسبة لنا”. كونه قائد الفريق، لكن هناك لاعبين سيعوضونه وعليهم إثبات امكانياتهم”.
كما أضاف: “رغم هذه الغيابات المسجلة في تعداد الفريق، سنعتمد على أسماء بديلة لتقديم أفضل ما لدينا والسعي لتحقيق الفوز”.
وأردف: “عملنا بجهد على التنشيط الهجومي من أجل تفادي تضييع الأهداف مثلما حدث لنا في المباريات السابقة”.
وتابع ميلود حمدي: “لا نشعر بأي ضغط قبل مباراة الغد، سنلعب بكل إمكانياتنا سعيا في احراز الفوز والظفر بالنقاط الثلاث”.
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