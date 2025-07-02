ميلود حمدي مدربا جديدا للإسماعيلي المصري

أعلن نادي الإسماعيلي المصري، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع المدرب الجزائري ميلود حمدي، لقيادة العارضة الفنية للفريق الأول.

في إطار سعي إدارة “الدراويش” لإعادة الفريق إلى سكة النتائج الإيجابية بعد موسم معقّد وصعب.

ونشر النادي المصري بيانًا رسميًا، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: “عهد جديد.. ميلود حمدي مديرًا فنيًا للدراويش”، في إشارة إلى بداية صفحة جديدة من تاريخ الفريق.

ويأتي التعاقد مع حمدي في أعقاب موسم شهد تراجع الإسماعيلي إلى المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري. ونجا من الهبوط بعدما قررت رابطة الأندية واتحاد الكرة إلغاء الهبوط، ما ضمن للفريق استمراره في دوري الأضواء إلى جانب نادي غزل المحلة.

وسيتولى ميلود حمدي، مهامه رسميًا مع انطلاق التحضيرات للموسم الجديد، خلفًا للجهاز الفني السابق، حيث تعول إدارة الإسماعيلي كثيرًا على خبرته وتجربته.

ويذكر أن حمدي سبق له تدريب عدة أندية في الجزائر، أبرزها شبيبة القبائل، ما يمنحه خلفية فنية قوية يأمل النادي في استثمارها للنجاح مع النادي المصري.