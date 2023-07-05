ميلود حمدي مدربا لبطل الدوري البحريني

تنقل المدرب الجزائري ميلود حمدي رسميا إلى حامل لقب الدوري البحريني بعد إقالته في وقت سابقا من فريق شبيبة القبائل.

وأعلن حامل لقب الدوري البحريني نادي الخالدية عن التعاقد مع ميلود حمدي عبر صفحته الرسمية على “تويتر” اليوم الأربعاء.

كما رحّب الفريق البحيري بالمدرب الجزائري، و قال عنه “الجزائري ميلود حمدي مدربا للخالدية” كما أضاف “أهلا وسهلا كوتش”.

ويسعى ميلود حمدي، لتكرار سيناريو الموسم الماضي للفريق الخالدية الذي توج بأول لقب له.

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