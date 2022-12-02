ميلود حمدي يخلف عمراني على رأس العارضة الفنية لشبيبة القبائل

توصلت إدارة فريق شبيبة القبائل، لاتفاق نهائي مع المدرب ميلود حمدي، لخلافة عبد القادر عمراني على رأس العارضة الفنية للفريق.

ونشرت إدارة الشبيبة، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، خبر تعيين حمدي مدربا جديدا للفريق، بعقد يمتد لنهاية الموسم الجاري.

كما أضاف دات المصدر، أنه تم الاتفاق مع كمال بوجنان لتدعيم العارضة الفنية، كمدرب مساعد لحمدي.

ويأتي هذا القرار من إدارة الشبيبة، بعد اتفاقها مع المدرب عبد القادر عمراني على طلاق بالتراضي.