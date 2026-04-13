ميلود حمدي يخوض تجربة جديدة في الدوري المصري

رسّم المدرب الجزائري ميلود حمدي، التحاقه بنادي الاتحاد الاسكندري، الناشط في الدوري المصري الممتاز، لخوض تجربة جديدة.

وأعلنت إدارة نادي الاتحاد الاسكندري، رسميا تعاقدها مع المدرب ميلود حمدي، للاشراف على العارضة الفنية للفريق.

كما نشّط المدرب الجزائري، أول ندوة صُحفية له، تحدث فيها عن طموحاته، وأهدافه المستقبلية مع ناديه الجديد الاتحاد الاسكندري.

وتنتظر المدرب ميلود حمدي، مهمة صعبة، مع ناديه الجديد الاتحاد الاسكندري، الساعي لضمان البقاء في الدوري المصري الممتاز، قبل عشر جولات عن نهاية الموسم.