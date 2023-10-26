ميلوني تبث نداء عاجلا لإنقاذ شنغن

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إن الدفاع عن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. هو السبيل الوحيد لمنع الانجراف نحو منطقة شنغن.

وفي كلمتها أمام مجلس الشيوخ بشأن الاجتماع القادم للمجلس الأوروبي يومي 26 و27 أكتوبر. اعتبرت أن هناك خطرًا واضحًا من احتمال تحطيم منطقة شنغن.

وقالت ميلوني “لقد أكدت لنا أحدث التقارير من استخباراتنا أن طريق البلقان وهذه الأساليب العملياتية. للتسلل هي أكبر المخاطر التي قد تأتي بالنسبة لنا. وهذا هو السبب الذي دفع الحكومة إلى التدخل الفوري وتعليق شنغن واستعادة السيطرة على الحدود مع سلوفينيا”.

وشكرت رئيس الوزراء الإيطالي سلطات إنفاذ القانون في سلوفينيا وكرواتيا على تعاونهما الوثيق.

في 18 أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات الإيطالية قرارها بإعادة فرض الضوابط على الحدود مع سلوفينيا. ومن المقرر أن تستمر لمدة عشرة أيام، ويمكن تمديدها بعد ذلك.

القصف الاسرائيلي لغزة، والهجمات الإرهابية في فرنسا وبلجيكا، والمخاوف من محاولات عبور الحدود غير النظامية. هي من بين الأسباب التي دفعت العديد من الدول إلى إعادة فرض الرقابة على الحدود.

كما أعربت ميلوني عن مخاوفها بشأن المخاطر المرتبطة بتطرف المهاجرين غير الشرعيين في كثير من الأحيان. مؤكدة أن بلادها شهدت زيادة كبيرة في عدد المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها من شمال أفريقيا عن طريق البحر هذا العام.

كما شددت أيضًا على أن رئيسة المجلس الأوروبي، أورسولا فون دير لاين. وجهت رسالة إلى المجلس تتضمن إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والسياسات الأوروبية من أجل مكافحة الاتجار بالبشر.

ومؤخراً، قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، إن بلاده ستمدد على الأرجح الضوابط على الحدود مع سلوفينيا حتى العام المقبل.

وبحسب الوزير، فقد تم فحص إجمالي 3142 شخصًا و1555 مركبة حتى يوم الاثنين. وكشف أن ضباط الشرطة تعقبوا 66 مهاجرا وألقوا القبض على شخصين أحدهما بتهمة المساعدة والتحريض على الهجرة غير النظامية.