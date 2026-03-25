ميلوني تغادر الجزائر بعد زيارة عمل وصداقة

غادرت رئيسة مجلس وزراء جمهورية إيطاليا، جورجيا ميلوني، الجزائر اليوم الأربعاء، بعد زيارة عمل وصداقة.

وكان في توديعها لدى مغادرتها بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، سيفي غريب، مرفوقا بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم ، محمد عرقاب، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدبلوماسية، عمار عبة، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد الصالح بن بيشة.