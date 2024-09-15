ميلوني تهنئ الرئيس تبون بإعادة انتخابه

هنأت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة رئاسية جديدة.

وجاء في رسالة تهنئة لرئيسة مجلس الوزراء الإيطالية:” السيد الرئيس والصديق..أعبر لكم عن تهانيّ الصادقة بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً للجمهورية. وأنا متأكدة بأننا معًا، سنواصل العمل على تقوية الشراكة الاستراتيجية التي تربط روما والجزائر.”

وكما سبق لي وأن أكدت لكم على هامش اجتماع مجموعة السبعة، عزمي على تعميق التعاون الثنائي، والإبقاء على الحوار المستمر بين بلدينا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما حول الشرق الأوسط وإفريقيا ودور الجزائر في مجلس الأمن الأممي. تضيف ميلوني.

وختمت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية:”كما أعبر لكم عن سعادتي للتطور الذي يحظى به مخطط ماتيي الإفريقي، متمنية أن يساهم مشروع ديزارتيك الزراعي في تحقيق برنامجكم للأمن الغذائي للجزائر ويصبح نموذجا يُحتذى به في المنطقة.