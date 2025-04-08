ميلو نداي: “سندخل مواجهة اتحاد العاصمة بنية الفوز”

رفع مدافع شباب قسنطينة، ميلو نداي، التحدي قبل المواجهة المرتقبة غدا الأربعاء، أمام اتحاد العاصمة، ضمن إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وكانت مواجهة الذهاب التي جرت الأسبوع الفارط بقسنطينة. على أرضية ملعب الشهيد “حملاوي” قد انتهت على وقع التعادل الايجابي بهدف لمثله.

واعترف المدافع السنغالي، بأن مهمة فريقه لن تكون سهلة في ملعب 5 جويلية، بعد التعادل ذهابا. قبل أن يستدرك: “في لقاء العودة سنحاول الفوز من أجل التأهل”.

وفي تصريحات أدلى بها من مطار محمد بوضياف بقسنطينة، مساء أمس. قبل السفر نحو العاصمة، أضاف ميلو نداي: “أدعو أنصارنا للحضور بقوة من أجل دعمنا وتحقيق التأهل”.